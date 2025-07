Auto crasht, rijdt lichtmast omver, botst op muur en eindigt in tuin

Een vrouw is zaterdagnacht met haar auto gecrasht op de Hooidonksestraat in Den Dungen. Ze raakte in een bocht met haar auto van de weg, reed een lichtmast omver, botste op een muur, schoot over een greppel en kwam uiteindelijk in een tuin tot stilstand.

Uit een eerste blaastest bleek dat de vrouw onder invloed van alcohol was. Na controle door ambulancemedewerkers is ze aangehouden en naar een politiebureau gebracht. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto meegenomen. Er was geen ander verkeer bij de crash betrokken.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.