Auto raakt lantaarnpaal en slaat over de kop, bestuurder naar ziekenhuis

Een auto is zaterdagnacht over de kop geslagen in de Houtduiflaan in Odiliapeel. De bestuurder verloor rond een uur 's nachts de macht over het stuur en raakte met de auto een lantaarnpaal naast de weg. Vervolgens kwam de auto op zijn kop tot stilstand.

De bestuurder is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie ging met hem mee. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Bij de bestuurder is een blaastest afgenomen.

Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink.