Auto crasht op A67: weg bezaaid met brokstukken, inzittende bekneld

Een auto is rond halfzes zondagochtend gecrasht op de A67 van Eindhoven richting Venlo, bij Liessel. Bij het ongeluk waren twee auto's betrokken. Een schoot over de vangrail. De weg was urenlang in beide richtingen dicht. Sinds negen uur is alleen de weg van Panningen naar Asten nog afgesloten.

Vanwege de ernst van de situatie kwam een traumaheli naar de A67. Een van de inzittenden zou bekneld hebben gezeten. Omleiding

Vanwege het ongeluk werd zondagochtend vroeg een omleiding ingesteld. Verkeer richting Venlo werd een tijd lang via de A2 en de A73 geleid.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.