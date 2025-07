Vechtsporter Reinier de Ridder na nieuwe zege dicht bij titelgevecht in UFC

Reinier de Ridder is weer dichter bij een titelgevecht in de Ultimate Fighting Championship (UFC) gekomen. De 34-jarige vechtsporter uit Breda heeft ook zijn vierde wedstrijd in de grootste mixed-martial-artsorganisatie van de wereld gewonnen. Hij versloeg zaterdagnacht de Australiër Robert Whittaker, de voormalige kampioen in de klasse tot 84 kilogram. De jury wees de 'Dutch knight' na vijf ronden als winnaar aan in een met 18.000 toeschouwers uitverkochte Etihad Arena in Abu Dhabi.

Whittaker was de betere bokser in de octagon, De Ridder probeerde zijn tegenstander in een grondgevecht te slopen. "Ik had gehoopt dat ik hem al in de eerste ronde zou verslaan", zei de oud-judoka vlak na zijn zege. "Hij was zo sterk. Het was niet makkelijk voor me. Maar na deze zege wil ik nu meer."