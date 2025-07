PSV wint oefenduel, Schouten nieuwe aanvoerder: 'Geen Luuk 2.0'

PSV heeft zaterdagavond de oefenwedstrijd tegen Athletic Club uit Bilbao gewonnen. In het Philips Stadion werd het 2-1. Voor de Eindhovenaren scoorden aanwinst Alassane Pléa en Joey Veerman. Het belangrijkste nieuws maakte de club vlak voor de aftrap van de oefenwedstrijd bekend: Jerdy Schouten is de nieuwe aanvoerder van PSV.

De 28-jarige middenvelder is daarmee de opvolger van Luuk de Jong. De nummer 9 van de afgelopen jaren heeft PSV nog altijd geen uitsluitsel gegeven over zijn toekomstplannen. PSV wil hem de tijd geven om daarover na te denken. Maar trainer Peter Bosz gaf na afloop van het oefenduel aan te verwachten dat De Jong voor een andere club kiest. "Ik ga er niet vanuit dat Luuk nog terugkomt", zei hij.

'Berichtje gestuurd' Schouten gaf aan zich vereerd te voelen met de keuze van Bosz om hem aanvoerder te maken. "Ik ga de band met trots dragen en uiteraard alles in het werk stellen om in alle opzichten het juiste voorbeeld te geven, zowel binnen als buiten de lijnen." Tijdens de persconferentie na afloop van het oefenduel werd duidelijk dat De Jong en zijn opvolger na de overwinning van PSV kort contact hadden. "Hij heeft net een berichtje gestuurd", vertelde de kersverse aanvoerder. "Hij feliciteerde me."

"Ik word geen Luuk de Jong 2.0", zei hij ook. "Ik ben gewoon Jerdy en ik ga me niet ineens anders gedragen. Ik word de aanvoerder die ik ben als persoon", antwoordde hij op de vraag of hij veel geleerd heeft van Luuk de Jong en de manier waarop hij de rol als aanvoerder invulde.

Nieuwelingen in actie

Onder de lat bij de Einhovenaren stond zaterdag Matej Kovar, overgekomen van Bayer Leverkusen. Hij kreeg de voorkeur boven Nick Olij. Aanwinsten Pléa, Ruben van Bommel en Yarek Gasiorowski verschenen ook aan de aftrap. Kovar ging niet vrijuit bij de openingstreffer van Iñaki Williams. Pléa tekende voor de gelijkmaker: 1-1. De aanvaller was bij veel gevaarlijke momenten van zijn nieuwe ploeg betrokken. Van Bommel werd in de openingsfase van de tweede helft gewisseld. Hij leek last van zijn rug te hebben.

PSV speelt woensdag nog een oefenduel met FC Eindhoven, de tradiotionele Lichtstadderby. Mogelijk is Ricardo Pepi dan weer inzetbaar. De spits miste bijna de hele tweede helft van het vorige seizoen door een knieblessure. PSV strijdt vervolgens zondag als landskampioen met bekerwinnaar Go Ahead Eagles om de Johan Cruijff Schaal.

Het oefenduel tegen Athletic Bilbao vormde zaterdag de afsluiting van de PSV-fandag.