Lesje gasfles van deze twee scoutingexperts: 'Net als fietsbanden checken'

Lekker kokkerellen op een gaspit, aangesloten op dat bekende, blauwe flesje. Koken met een gasfles is voor de vele campinggangers komende weken aan de orde van de dag. Maar in Eindhoven ging het zaterdagmiddag flink mis toen een man zijn campingkookstel wilde controleren en de boel ontplofte. Koen Jacobs en Henk ten Westeneind van Regio Scouting Eindhoven geven hoognodige tips om op de camping je gasfles knalvrij te houden. "Op de landelijke scoutingwedstrijden krijg je voor zoiets strafpunten", zegt Henk.

Een man in Eindhoven was zaterdagmiddag zijn kampingspullen in orde aan het maken in zijn appartement. Daarbij wilde hij zijn kookstel controleren. Dat ging mis, want de gasfles ontplofte wat een grote drukgolf veroorzaakte. De man kwam er wonderbaarlijk genoeg zonder kleerscheuren vanaf. Zijn appartement was daarentegen een ravage, met zelfs forse schade aan voorgevel van het pand.

Volgens scoutingexperts Henk en Koen zit een ongeluk in een klein hoekje. "Het belangrijkste dat je bij de gasfles moet controleren is of je gasslang in orde is", vertelt Koen, die voorzitter van de scouting in de regio Eindhoven is.

"Check altijd de houdbaarheidsdatum van de slang. Als deze datum in orde is, kijk dan of er scheuren of knikken in de slang zitten." Een makkelijke manier om dit te doen is volgens Koen de slang met wat water natmaken en kijken of er belletjes ontstaan. "Eigenlijk net zoals je een fietsband controleert op een lek."