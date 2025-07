Vrouw in scootmobiel gewond bij aanrijding

Een vrouw in Breda is zondagochtend gewond geraakt nadat ze in haar scootmobiel werd aangereden door een automobilist. Dit gebeurde in de Westerhagelaan, ter hoogte van de Hambroeklaan.

De scootmobiel viel bij de aanrijding om en de stoel kwam los van het onderstel. Het slachtoffer kwam naast de scootmobiel terecht. Afzetting

Agenten waren snel aanwezig en zetten de weg deels af. De vrouw is meegenomen door ambulancepersoneel. De agenten namen getuigenverklaringen op.