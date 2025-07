Tristan is zijn broertje de baas en gaat door op WK schermen

Het was een bijzonder onderonsje zondag op het WK schermen in de Georgische hoofdstad Tbilisi: de schermbroers Tristan en Rafaël Tulen uit Den Bosch namen het tegen elkaar op voor een plek bij de laatste 16. De oudste van de twee, Tristan (34), was met 15-7 te sterk voor zijn zes jaar jongere broer.

In de achtste finale neemt de degenschermer het nu later deze zondag op tegen Nikita Kosjman uit Oekraïne. Die won met 14-11 van de als tweede geplaatste Mohamed Elsayed uit Egypte.

'Naar de laatste 16!', laat Tristan in een bericht op Instagram weten.

Onlangs op het EK waren de schermbroers nog dicht bij een grote stunt. In het toernooi versloeg het Nederlands team onder meer het als eerste geplaatste Hongarije. Uiteindelijk moesten de Nederlandse degenschermers in de finale hun meerdere erkennen in Frankrijk. Rafaël was er toen al niet meer bij. Hij raakte in de halve finale geblesseerd.