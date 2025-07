Stoom komt uit oren Emiel na kritiek op afzetting na aanrijding op spoor

De stoom kwam zaterdag uit de oren van Emiel na een aanrijding die plaatsvond op het spoor bij Helmond. Emiel is ploegleider incidentenbestrijding bij ProRail en stond er zaterdag opnieuw van te kijken hoeveel mensen in zo'n situatie de afzetting willen negeren en - als toppunt - zelfs een mooi uitzicht zoeken om goed te kunnen zien wat er allemaal was gebeurd.

"Ik heb in mijn werkzame leven al een hoop dingen meegemaakt en mij verbaasd over het gedrag van mensen bij dit soort incidenten", begint hij zijn verhaal op Instagram. "Ook vandaag weer."

"We zetten de weg af zodat je niet ziet wat je niet wil zien."

Emiel was zaterdag met zijn ploeg bezig met de nasleep van de aanrijding op het spoor. "Een trieste zaak waar politie, brandweer, de uitvaartzorg en wij als ProRail met alle respect te werk gaan. Vaak worden hierbij wegen en of fietspaden afgezet met roodwit lint. Dit doen wij om in alle rust te kunnen werken en omstanders te beschermen. Zodat zij geen dingen zien die je eigenlijk helemaal niet wil zien."

Maar de afzetting kwamen Emiel en zijn collega's zaterdag op heel wat commentaar te staan. "Want mensen waren aan het fietsen of wandelen en moesten volgens hun routebeschrijving toch echt rechtdoor, onder het lintje door. Wij werden er met zijn allen ontzettend moe van."

"Die vijfhonderd meter omfietsen maakt echt het verschil niet."

Hij verzucht: "Mag ik jullie er namens de hulpverleners op wijzen dat jullie er voor gekozen hebben om tijdens jullie vrije middag ter ontspanning een rondje te gaan fietsen en dat die vijfhonderd meter die je in zo'n geval moet omfietsen echt het verschil niet maakt! En geloof mij, het uitzicht bij die omleiding was velen malen beter dan het onze." Een voorbijganger maakte het helemaal bont. "Deze presteerde om een talud van drie meter hoog op te klimmen met het allerbeste uitzicht over het spoor. De beste man wilde helemaal niets van het spektakel missen."

"Ik zou er nog wel iets van gaan horen..."