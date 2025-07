Plasdiscriminatie, piemelsnack en kermistrack: dit was de Tilburgse Kermis

De Tilburgse Kermis zit er bijna op. Bezoekers konden de laatste tien dagen hun hart ophalen op de grootste kermis van de Benelux. Waaghalzen gingen over de kop in de booster, fijnproevers aten oliebollen en suikerspinnen en feestvierders gooiden de heupen los, maar er gebeurde nog veel meer deze kermis. We zetten de hoogte- en dieptepunten voor je op een rij.

Nieuwe attracties

De Tilburgse Kermis wordt ieder jaar groter en gekker. Met maar liefst 223 attracties is het de grootste kermis van de Benelux. Dit jaar stonden er acht nieuwe attracties op de kermis. Zo konden de kleintjes elkaar nat spuiten met waterpistolen in de Splash Duck en maakten waaghalzen een vrije val van tachtig meter in de Fortress Tower. Een paar attracties werden in een nieuw jasje gestoken.

Lees ook Zwieren en zwaaien: deze nieuwe attracties staan op de Tilburgse Kermis

Gratis plassen na protestactie

Mannen kunnen gratis plassen, terwijl vrouwen een euro per plasbeurt moeten betalen op de Tilburgse Kermis. Dat vonden de 'Tilburgse Dolle Mina's' Elysa en Paulina 'plasdiscriminatie'. Daarom knoopten de dames uit protest roze linten om de urinoirs op de kermis.

De Dolle Mina's hingen posters op tegen plasdiscriminatie (foto: Omroep Brabant).

Kermiswethouder Maarten van Asten bekende na de protestactie dat het best een rare keuze was. De gemeente besloot daarom de toiletten op de kermis voor iedereen gratis te maken.

Piemelsnack de kermishype

Na de populariteit van de piemelknuffel twee jaar geleden was er dit jaar een nieuwe hype op de Tilburgse Kermis. De perlut snack, Vlaams voor piemelsnack, vond gretig aftrek bij de kermisbezoekers. De snack van kip, rund, ui, ei en kruiden met een krokant korstje viel goed in de smaak bij onze verslaggevers Thijs den Ouden en Manon Snoeren, die de frituursnack uitprobeerden. "Deze is goed te slikken", vond Manon.

Lees ook Na piemelknuffel is piemelsnack de nieuwe hype van de Tilburgse Kermis

Onbegrensd jezelf op Roze Maandag

Tilburg kleurde op de maandag van de kermis traditiegetrouw roze om te vieren dat iedereen zichzelf kan en mag zijn. De Roze Maandag Express arriveerde op het station waarna de Pride Walk door het centrum trok. De mooiste dragqueens en de kleurrijkste mensen vulden de kermis.

Lees ook Roze Maandag in beeld: dit is hoe de Tilburgse Kermis losgaat

Foto: Eye4images/Caroline van Leusden.

Wildplaspark

Plassen bleek een hot item dit jaar op de Tilburgse Kermis. Na de actie tegen plasdiscriminatie was er nog meer aandacht voor gratis plassen en wel met een wildplaspark. In dit park kun je plassen tegen een brievenbus, fatbike en zelfs tegen de Tilburgse watertoren of het standbeeld van de Kruikenzeiker. De organisatie van het park wilde aandacht vragen voor de overlast die wildplassen met zich meebrengt.

Draaiorgeldag

De woensdag van de Tilburgse Kermis staat geheel in het teken van draaiorgels. Sven Luijben beleefde de dag van zijn leven, want hij is superfan van draaiorgels. Dertien draaiorgels verdeeld over het centrum zorgden voor veel plezier bij liefhebbers. Sven mocht van zijn begeleider van zorgverlener Amarant twintig minuten bij ieder draaiorgel blijven staan, want hij kan er zo een hele dag naar luisteren.

Sven is enorm fan van draaiorgels (foto: Manon Snoeren).

Vast in het reuzenrad

Niet alles verliep vlekkeloos op de Tilburgse Kermis. Zo zaten Wendy en haar zoon Rutger uit Tilburg woensdag drie kwartier vast in het reuzenrad, omdat hun gondel per ongeluk werd overgeslagen met het in en uit te stappen. "We bleven maar roepen en seinen, maar er gebeurde niets", vertelde Wendy. Uiteindelijk werden moeder en zoon gered. Achteraf kunnen ze er hard om lachen.

Meisje (8) gewond

Een dieptepunt op de Tilburgse Kermis was het ongeluk waarbij een 8-jarig meisje gewond raakte. Ze brak haar enkel bij de Mega Slide die op de kruising van de Paleisring en het Koningsplein staat. De 14 meter hoge glijbaan is direct na het incident gesloten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Na een aantal aanpassingen met de matjes waarmee bezoekers van de glijbaan glijden, mocht de attractie later op de dag weer open.

Jongste kermisondernemer

De 12-jarige Pascal de Poorter is de jongste kermisondernemer op de Tilburgse Kermis. Hij groeide op in de wereld van suikerspinnen, draaiende attracties en fonkelende lampjes en reist met zijn ouders mee. In Tilburg stal hij de show met zijn attractie Aqua Blasta.

Kermistrack van Gladde Paling

De Tilburger Laurens van Dijk, beter bekend als dj en muziekproducent Gladde Paling, is groot kermisliefhebber. Speciaal voor Omroep Brabant ging hij op jacht naar de vetste kermisgeluiden en maakte hij een speciale kermistrack. Daar trad hij vrijdagavond mee op bij de attractie de Entertainer. Bekijk hieronder hoe hij de track maakte.