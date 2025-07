Marianne Vos niet langer in het geel in Tour de France Femmes

Marianne Vos is de gele trui als leider in de Tour de France Femmes kwijt. De 38-jarige wielrenster uit Babyloniënbroek kwam in de tweede etappe als vijfde over de finish in het Franse Quimper. Niet genoeg om na de winst in de openingsrit van zaterdag het geel te behouden. De tweede etappe werd verrassend een prooi voor de Spaanse Mavi Garcia.

De tweede etappe, een heuvelrit van Brest naar Quimper, werd gekenmerkt door een vlucht van Silke Smulders uit Loon op Zand en de Zwitserse Elise Chabbey. Later sloten ook de Franse Maeva Squiban en Riejanne Markus aan bij de twee. Het viertal werd zo'n 12 kilometer voor de finish ingerekend door het peloton waarin de ploeg van geletruidrager Vos het initiatief nam.

Op 8 kilometer van de finish ging de Spaanse Mavi Garcia (41) er vandoor. De oudste renner van het peloton sloeg een gaatje. Op het laatste klimmetje van de dag schoten de klassementsvrouwen vervolgens echt in gang en barstte de strijd volledig los. De favorieten in de karavaan kwamen echter te laat: de Spaanse hield stand en kon na 110 kilometer de handen in de lucht steken. Lorena Wiebes won de sprint van het peloton voor Kim Le Court uit Mauritius. Zij nam het geel over van Vos. Maandag lijken de pure sprintsters aan de beurt, als de rensters over 163,5 kilometer van La Gacilly naar Angers rijden. De Franse rittenkoers telt negen etappes en eindigt volgende week zondag in het skigebied Les Portes du Soleil.