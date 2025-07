Zeldzame hersenafwijking ontdekt bij Milan: ‘Vertrouw op je gevoel'

Milan was drie maanden oud toen zijn moeder Silvana merkte dat er iets niet klopte. Haar zoontje maakte vreemde, schokkende bewegingen met zijn armpjes en zijn ogen draaiden weg. Ze maakte een video en stuurde het naar haar huisarts, maar daar kreeg ze te horen dat het waarschijnlijk een traumareactie was na de operatie aan zijn hazenlip. Toch bleef het knagen: “Ik voelde dat het niet klopte.”

Er volgde een periode van ruim een jaar met onderzoeken, ziekenhuisopnames, medicijnen en een dieet om op zoek te gaan naar een oplossing voor Milans aanvallen. Maar niets leek te helpen. “Het werd alleen maar erger. Milan had soms wel veertien aanvallen op een dag. Het was hartverscheurend. Hij heeft verschillende MRI-scans gehad waar niets op te zien was. Maar wij bleven maar het gevoel houden: er moet meer aan de hand zijn.”

Silvana eiste een second opinion: "Milan gebruikte zijn rechterhandje niet. Daardoor had ik het gevoel dat er meer aan de hand was. Ik had liever dat drie artsen hetzelfde antwoord gaven dan dat ik het er bij had laten zitten.” In een ander ziekenhuis werden de scans van Milan opnieuw bekeken, en met succes: “Er werd een aanlegstoornis in de hersenen ontdekt die de artsen eerder over het hoofd hadden gezien.”

Milan kwam in aanmerking voor een zware hersenoperatie. In april dit jaar onderging hij een hemisferectomie, een ingreep waarbij een groot deel of de hele hersenhelft wordt verwijderd of losgekoppeld van de andere hersenhelft.