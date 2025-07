Ronkende achtcilinder van Rick (31) is de mooiste van het land

Op een doordeweekse dag zit-ie vol met gebakjes of taart, maar dit weekend is hij voor even een superster: de truck, een Scania S660 uit 2024 om precies te zijn, van Rick van der Wijst uit Zeeland. De trots van Rick werd namelijk door de vakjury uitgeroepen tot allermooiste truck van Nederland. En daar is de 31-jarige liefhebber best een beetje trots op.

De truckliefhebber is maandag gewoon weer aan het werk, maar zijn trots? "Die staat vandaag nog even stil", zegt Rick. Hij heeft een eigen transportbedrijf in Zeeland, gemeente Maashorst, met in totaal dertien vrachtwagens. Wat de Scania van Rick zo mooi maakt? "Over alles is nagedacht", begint hij. "Het spuitwerk, het interieur. We hebben er echt heel veel energie, tijd en geld in gestopt." Zo is bijvoorbeeld het interieur volledig gestript: "Alles hebben we eruit gehaald en vervangen. De stoelen zijn van echt krokodillenleer."

Het interieur van de wagen (foto: Facebook).

Foto: Facebook.

En wie zaait, zal oogsten want Rick kreeg niet alleen de eerste prijs voor de mooiste vrachtwagen, maar ook het interieur van zijn Scania werd bekroond met een eerste prijs. En alsof dat nog niet voldoende eer was, kreeg Rick ook nog de eerste prijs voor het piekfijne spuitwerk van zijn trots.

Zelfs een sterrendak is niet te gek (foto: Facebook).

"Ik had wel gehoopt dat ik zou winnen. Maar ik had het niet gedacht", vertelt Rick maandag. "Iedereen stopt natuurlijk zijn ziel en zaligheid erin. Maar de vakjury beoordeelt." Aan de verkiezing deden 24 deelnemers mee. Die waren allemaal genomineerd door de lezers van het tijdschrift Truckstar. Op het TT Circuit in Assen werd uiteindelijk dit weekend, tijdens het Profile Truckstar Festival, de winnaar bekendgemaakt. En de winnaars kregen een toffe prijs: ze mochten het circuit op, zo ook Rick met zijn beauty.

Rick tijdens zijn ererondje op het circuit met zijn Scania (foto: Facebook).