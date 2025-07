Brand verwoest dierenopvang: 'Ik hoop ze nog te zien maar vrees het ergste'

Een enorme natuurbrand op het Griekse eiland Kythira heeft het levenswerk van de Geldropse Irene van Klinken volledig verwoest. Ze had op het eiland een grote dierenopvang waar ze onderdak bood aan driehonderd dieren waar mensen vanaf wilden. Maar de verblijven zijn nu verwoest en bijna alle katten worden vermist. "Ik zie alleen maar zwart", zo omschrijft ze de omgeving.

"Tussen de smeulende resten en as door reden we naar onze dieren en het huis", gaat ze verder. "Toen we bij de berg aankwamen, zag ik al dat het foute boel was. Ik dacht dat ik alles kwijt was. Alles zag zwart."

Al achttien jaar woont ze op een berg in Griekenland, maar iets zoals dit heeft ze nog nooit meegemaakt. "Zaterdag zagen mijn partner en ik 's ochtends rook in de verte", vertelt ze. In eerste instantie dachten ze dat dat voor hen geen gevaar vormde, omdat de wind de andere richting op stond. "We gingen een vriend van ons helpen, die een dorpje verderop woont." Eenmaal daar aangekomen, werden ze ingesloten door het vuur.

Ook de andere verblijven zijn totaal verwoest. De dieren die nog over zijn, staan daardoor nu in de brandende zon. "De stallen van de paarden en kippen zijn in vlammen opgegaan. Dus de dieren staan in de volle zon. We proberen ze zoveel mogelijk rondom de bomen neer te zetten, want het is vandaag 38 graden."

Ook een hele zeecontainer met spullen en een watertank zijn gesmolten. "De hele dag lopen we af en aan met water, want de leidingen zijn ook gesmolten door de hitte." Het huis van Irene en haar man is nog wel intact.