Hommeles onder dierenredders: 'Iedereen kan dierenambulance opzetten'

Dierenambulance Brabant Noord-Oost (DABNO) en Stichting Hokazo uit Uden hebben onenigheid en daarom hebben ze hun samenwerking per direct stopgezet. Dat bleek dit weekend uit een Facebookbericht. Wat zijn de gevolgen voor de dieren in deze regio?

Hokazo is een lokale dierenopvang met vrijwilligers, een paar betaalde krachten en één eigen ambulance. Zij krijgen financiële steun van de gemeente. Als Hokazo niet bereikbaar is dan neemt DABNO het normaal gesproken van ze over.

Ze weten niet waar ze de dieren nu moeten plaatsen en bij welke dierenartsen ze terecht kunnen. "We kunnen uitwijken naar naastgelegen noodopvangcentra, maar het is niet de bedoeling dat die met die dieren komen te zitten."

Wel rijdt DABNO nog naar spoedgevallen in de regio Uden. "Als een dier gewond is of als de politie of brandweer ons belt dan rijden wij alsnog. Ook als een zwerfdier niet bij de melder kan blijven dan komen we."



Waar moeten melders naar bellen?

Volgens Hokazo is geprobeerd om samen te werken met DABNO, maar dat ging niet soepel. "We hebben daarom de keuze gemaakt om onafhankelijk van elkaar ons werk te doen", vertelt Rob van Venrooij van Hokazo.

Van Venrooij zegt dat melders Hokazo altijd kunnen bellen. "Mocht onze ambulance weg zijn of we zijn niet bereikbaar dan worden melders altijd teruggebeld. Als mensen ons niet te pakken krijgen, staat het ze vrij om DABNO te bellen. Dat wij geen samenwerking met ze hebben, heeft met beleid te maken en niet met dierenwelzijn."

Melders uit de gemeenten Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst en Meierijstad kunnen dus zowel Hokazo als DABNO bellen. Hokazo is alleen niet altijd beschikbaar en DABNO rijdt alleen in noodgevallen.

Onenigheid komt vaker voor

Stichting DierenLot ondersteunt regionale en lokale dierenhulporganisaties. Zij zien het vaker gebeuren dat zulke partijen onenigheid krijgen. "Iedereen in Nederland kan een dierenambulance beginnen. Het is geen beschermd beroep. Als jij vandaag een sticker op je auto plakt en communiceert dat je een dierenambulance bent, dan ben je dat", legt Jane van den Berg uit, woordvoerder van Stichting DierenLot.

En dat is waar de schoen vaak wringt. Want als er binnen een organisatie onvrede is, kan iemand zo een eigen dierenambulance opzetten. "De vraag is in hoeverre dit ten goede komt aan het dier", zegt Van Den Berg. "Dat wil overigens niet zeggen dat iedereen die daarom een dierenambulance start dit niet met de goede intenties doet of geen verstand van zaken heeft."

Stichting DierenLot tolereert het niet wanneer dierenhulporganisaties die zij steunen zich publiekelijk negatief uitlaten over een andere organisatie. "Daar zij we ook best wel streng op. Maar de dierenwereld is een wereld vol passie waardoor het niet altijd makkelijk is om er met elkaar in een goede verstandhouding uit te komen."