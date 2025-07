Geen toeslag meer voor oudste raadslid (87) van Nederland: 'Discriminatie'

Het oudste raadslid van Nederland, Dré Rennenberg (87) uit Eindhoven, krijgt sinds dit jaar geen toeslag meer die zijn jongere collega's wel krijgen. En dat maakt hem boos. Die toeslag krijgen de raadsleden voor de ene dag per week die ze vrij moeten houden van hun werk om het raadswerk te doen. Door die ene dag per week missen ze ook een deel van de opbouw van hun pensioen, daar is de toeslag voor bedoeld. Maar Rennenberg krijgt dus niks. "Discriminatie", zo vindt hij.

De afgelopen 19 jaar kreeg Rennenberg de toeslag nog wel, maar sinds 1 januari dit jaar zijn de regels veranderd. Daarom onderneemt hij nu stappen tegen het ministerie van Binnenlandse Zaken dat over de toeslag gaat. Hij heeft al bij verschillende instanties aan de bel getrokken, waaronder het College voor de Rechten van de Mens. "Ook de vakbond heb ik ingeschakeld", vertelt Rennenberg. "Die geeft mij gelijk en staat volledig achter me." Ook heeft het oudste raadslid een motie ingediend die breed wordt gesteund door de Eindhovense raad.

"Ik had niet verwacht dat ik zo'n brede steun zou krijgen. Ouderen zijn vaak de pineut", vindt de 87-jarige die ook nog eens werkt als belastingadviseur bij het kantoor van zijn zoons. Boven de 67 krijg je de toeslag niet meer, omdat je dan geen pensioen meer opbouwt. "Maar er zijn ook mensen met een klein pensioen die het heel goed kunnen gebruiken", zegt hij.

"Daar is het niet voor bedoeld."

"Maar daar is de regeling niet voor bedoeld", zegt de woordvoerder van minister Uitermark (NSC) van Binnenlandse Zaken. Minister Uitermark gaat over de toeslag van Rennenberg en zijn collega's. "De compensatie voor raadsleden is er omdat zij een deel van hun tijd besteden aan raadswerk. En dan dus geen inkomen kunnen verdienen", legt ze uit. "Dat gaat dus ten koste van je pensioenopbouw. Maar als je 67+ bent, bouw je geen pensioen meer op. Dus dan heb je ook geen toeslag meer nodig. Het is niet als extraatje bedoeld", sluit ze af.

"Als ik mijn gelijk niet krijg, ga ik naar Den Haag."

Maar daar heeft de doorgewinterde politicus uit de Lichtstad geen boodschap aan. "Als ik mijn gelijk niet krijg, ga ik voor het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag protesteren", zegt hij. "De minister is straks weg en wij zitten met de consequenties", zegt hij verontwaardigd. De toeslag bedraagt ongeveer 200 euro per maand. "Het gaat mij niet om het geld", vervolgt Rennenberg zijn betoog. "Of je nou 20 bent of 87. De toeslag hoor je te krijgen", vindt hij. En over zijn eigen pensioen piekert de Eindhovenaar trouwens nog niet: "Je moet ouderen niet zomaar afschrijven vanwege hun leeftijd. Zolang mijn koppie het nog doet, blijf ik werken." En dat doet Rennenberg nu zeker nog 40 uur per week.