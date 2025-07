De zomer laat deze week op zich wachten: 'Instabiel weer'

Waar je meestal eind juli aardig wat zomerse temperaturen kunt verwachten, valt het komende dagen een beetje tegen. Het zwembadweer laat nog even op zich wachten. In Brabant zullen we vooral een afwisseling krijgen van zon, wolkenvelden en regen. "De temperaturen zullen tegenvallen voor deze tijd van het jaar."

De hoge temperatuur van afgelopen weekend, met zo'n 27 graden, gaan we de komende anderhalve week zeker niet meer zien. De temperatuur blijft hangen rond de 21 en 22 graden. Dat komt door een koele wind die uit het noordwesten komt. "Het weer is niet bepaald stabiel, maar ook niet slecht", vertelt weerman Jeroen Elferink van Weerplaza.