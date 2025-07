Overlast transportbedrijf door afsluiting A27: ‘En files blijven bestaan'

De afsluitingen op de A27 vormen de komende tijd een groot probleem voor transportbedrijven in Brabant. Ook bij Adriaanse Transport in Raamsdonksveer zien ze de grootschalige aanpak met lede ogen aan. "De vertragingen kosten ons elke week duizenden euro’s", zegt de directeur.

Adriaanse Transport rijdt elke werkdag zo’n tachtig ritten door heel Nederland. Het bedrijf rijdt vanaf Raamsdonksveer en dus gaan veel van die ritten over de A27. Zij ervaren veel overlast van de afsluiting, ook overdag: "De impact van de afsluiting is groot", zegt Henk Adriaanse, de directeur van het transportbedrijf. De afsluiting zorgde maandag al meteen voor problemen. "De vracht naar Almere deed er al een half uur langer over", zegt hij.

Rijkswaterstaat is bezig met het verbreden van de snelweg tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Er staat zo vaak file op de A27 dat de weg wordt verbreed met extra rij- en spitsstroken. Ook verschillende bruggen worden aangepakt. Sinds afgelopen weekend is de weg op verschillende plekken afgesloten voor de eerste fase van de werkzaamheden. Het gevolg: files en lange omleidingen.

De planners van het bedrijf proberen zoveel mogelijk om de afsluitingen heen te werken. "Maar dan zijn de chauffeurs vaak langer onderweg", legt Adriaanse uit. Volgens een schatting kost dat het bedrijf zo’n 7,5 uur extra per dag. "Dat komt neer op ongeveer 3000 euro extra kosten per week."

Het is goed dat er aan een oplossing gewerkt wordt, vindt Adriaanse. "Ik geloof echt dat het de situatie wat zal verbeteren", zegt hij. Maar dat zijn mensen, als de weg klaar is, filevrij naar klanten crossen, is te mooi gedacht: "Files gaan zeker niet tot het verleden behoren."

Volgens Rijkswaterstaat gaat het om een 'complex project', en dus kiezen ze ervoor om het project in fases uit te voeren, waarbij de meest belangrijke onderdelen eerst worden aangepakt. De Tweede Merwedebrug wordt hierdoor bijvoorbeeld pas later uitgevoerd. Dat is tegen het zere been van Adriaanse: "Zonder die brug blijft het knelpunt richting Brabant bestaan. Dat is slecht voor het verkeer én voor de economie", zegt hij. "Het is alsof je je huis opknapt, maar de oude, rotte kozijnen laat zitten. Dan blijf je toch problemen houden."

De snelweg gaat vanwege de aanpassingen steeds op een aantal plekken dicht. De werkzaamheden aan de hele A27 duren zeker zes jaar.

Het is een noodzakelijk kwaad, stelt ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN). "Wij snappen dat de hinder de komende jaren vervelend is, maar het is noodzakelijk om de A27 in de toekomst beter te maken, ook voor het goederenvervoer", zegt woordvoerder Mick Evers. Ook wijst TLN erop dat de weg vooral in de avonden en weekenden dicht zal zijn.

Een andere ondernemersorganisatie, VNO-NCW Brabant Zeeland, vindt dat er lang gepraat is over het starten van de werkzaamheden aan en rond de A27. "Het gaat hier al vijf jaar over. Nu beginnen ze eindelijk en dat is goed, maar het duurt allemaal erg lang", zegt een woordvoerder. Hij zegt blij te zijn dat de aanpassingen gedaan worden omdat de situatie op de weg er op de lange termijn beter van wordt. Om hinder zo veel mogelijk te beperken, praat de organisatie met Rijkswaterstaat. "Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de A16 en A2 open blijven tijdens werkzaamheden aan de A27. Zo houden we de regio bereikbaar, ook voor ondernemers."