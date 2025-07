Sylvie Swinkels stapt uit Tour de France na crash: 'Gekneusde nek en voet'

Sylvie Swinkels (24) stapt na de tweede dag uit de Tour de France. De renner uit Veghel crashte zondag en werd daardoor gelanceerd op een verkeerseiland. Ze hoopte nog te kunnen herstellen, maar maakte maandag bekend dat ze niet meer op de racefiets stapt.

"Dat was niet mijn realiteit en ik moest de race verlaten", schrijft ze. "Ik heb geen grote verwondingen, alleen een gekneusde nek en voet."

Brabantse deelnemers

In totaal doen nog negen andere Brabantse vrouwen mee aan de Tour de France Femmes. Zo is Karlijn Swinkels, de zus van Sylvie, van de partij. Ook Marianne Vos uit Babyloniënbroek, Yara Kastelijn uit Neerkant en Thalita de Jong uit Bergen op Zoom komen deze dagen in actie.