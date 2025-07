Gele trui weer om de schouders van Marianne Vos

Marianne Vos (38) uit Babyloniënbroek heeft maandag in de Tour de France Femmes de gele trui heroverd. Ze werd tweede in deze derde etappe. "Ik ga er zeker van genieten dat ik de gele trui weer terug heb", zei Vos na afloop in een persconferentie

Lorena Wiebes werd maandag eerste. De Europees kampioene was na 163,5 kilometer tussen La Gacilly en Angers de beste in de sprint van een kleine groep na een valpartij. Ze bleef Marianne Vos voor.

Vos heroverde dankzij de bonificatieseconden van haar tweede plek de gele trui. Ze heeft in het algemeen klassement zes seconden voorsprong op Le Court.

"Het was een chaotische finale met een grote valpartij", zei Vos tegen de NOS. "Ik zat in goede positie, maar kwam nooit uit het wiel. Dat ik de gele trui terug heb, is wel heel mooi."

Marianne Vos veroverde zaterdag, in de eerste etappe, ook al de gele trui toen ze als eerste over de finish kwam. Een dag later eindigde ze als vijfde en was ze de trui kwijt.