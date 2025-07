Wielertoppers in de straten van Boxmeer: 'Hoogtepunt van het jaar'

Met tweevoudig etappewinnaar Thijmen Arensman en Jonathan Milan, winnaar van de groene trui, staan er maandag meerdere wielertoppers aan de start van Daags na de Tour. Het evenement in Boxmeer trekt ook dit jaar weer tienduizenden mensen. Zeker niet alle toeschouwers komen voor de veertig rondjes om de kerk. "Het is voor ons één van de gezelligste dagen van het jaar", zegt Marco van den Berg uit Sint Anthonis.

Op tafel staat een biertje en af en toe kijkt hij naar links als de vrouwen over het parcours in Boxmeer fietsen. "Ik vind dit evenement geweldig en sla 'm de laatste jaren nooit over", zegt Marco. "Een biertje lust ik altijd en dan ook nog sport kijken en volle bak gezelligheid."

De vrienden uit Sint Anthonis bij Daags na de Tour (foto: Leon Voskamp).

Dat vindt ook plaatsgenoot Paul Sommers, die het geweldig noemt dat er zoveel bekende wielrenners door de straten van Boxmeer rijden. "Ik ben dol op wielrennen. En wat is er dan mooier om vlakbij huis je wielerhelden te zien. Ik maak me weleens zorgen over de toekomst van criteria. Het is te hopen dat Boxmeer het vol blijft houden. Volgend jaar is de vijftigste editie, hopelijk zelfs met de winnaar van de gele trui."

Dweilorkest de Joekels uit Boxmeer (foto: Leon Voskamp).

Iets verderop zorgt Dweilorkest de Joekels uit Boxmeer voor vrolijke klanken. Bij de knaller 'Baila de Gasolina' gaat bij een groepje mannen en vrouwen de handjes in de lucht. "Ik was vorige week bij de Vierdaagse en nou door naar Daags na de Tour. Samen met carnaval is dit het hoogtepunt van het jaar. We vinden het als dweilorkest geweldig om hier spelen. Ik zie dinsdagochtend op het nieuws wel wie er hebben gewonnen", zegt Jolanda Wennekers. Na de vrouwen was het de beurt aan de kinderen bij de Dikke Banden Race. Zoals de tweejarige Mirthe Logtmeijer uit Almere, die op haar loopfiets zorgde voor lachende gezichten langs de kant. Thije Stolk uit Boxmeer werd tweede in zijn leeftijdscategorie en kreeg een knuffel van zijn vader. "Het was keileuk om te doen", terwijl de regendruppels uit de lucht vallen.

Mirthe Logtmeijer na de Dikke Banden Race (foto: Leon Voskamp).

De mannen met publiekstrekkers als Arensman, Milan en de kersverse vader Danny van Poppel uit Moergestel komen om 20.00 uur in actie. Arensman was aangenaam verrast over de publieke belangstelling. "Heel speciaal om te zien wat mijn overwinningen hebben losgemaakt in Nederland. Ik vind het leuk om nu in Boxmeer en tijdens andere criteria het publiek een leuke dag te bezorgen. Ik voel aan alles dat mijn lichaam aan de limiet van vermoeidheid zit, maar deze paar wedstrijden kunnen er nog wel bij."

Thymen Arensman bij Daags na de Tour (foto: ANP).

Arensman zelf is op en top vermoeid na zijn deelname aan de Tour de France, maar 'één etappe extra kan er nog wel vanaf', lacht hij. "Dit was mijn allereerste Tour. Ik wilde het vooral ervaren hoe het zou zijn, maar ik kom met twee etappewinsten op zak naar huis, dat is geweldig", grijnst hij. Dat hij nu bij Daags na de Tour al fans op zich heeft wachten, is nog lastig te bevatten. "Terwijl je de Tour rijdt, ben je daar niet mee bezig. Nu bij thuiskomst is het leuk om te zien wat de deelname te weeg heeft gebracht, en dat is zowel leuk als wennen", zegt hij. "Ik hoop dat ik een nieuwe generatie kan inspireren om ook te gaan fietsen."