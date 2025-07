Scooterrijder (17) scheurt met 110 over de weg tijdens achtervolging

Een 17-jarige scooterrijder die pas net zijn rijbewijs had gehaald, is flink tegen de lamp gelopen in Sint-Oedenrode. Hij reed zonder kenteken rond en toen een agent hem wilde stoppen, sloeg de jongen op de vlucht. De agent wist hem uiteindelijk klem te rijden. De jongen moest zijn rijbewijs nog aanvragen, maar dat kan hij na dit ritje voorlopig wel vergeten.

Een motoragent zag vorige week een 17-jarige jongen over de Oostelijke Randweg in Sint-Oedenrode rijden op een scooter zonder kentekenplaten. Toen de agent hem wilde controleren en een stopteken gaf, sloeg de jongen op de vlucht.

Wat volgde was een korte achtervolging, waarbij de snelheid van de jongen soms boven de 110 kilometer per uur kwam. De agent kon hem uiteindelijk klemrijden op de Koninginnelaan. Toen de agent zijn scooter controleerde, bleek deze te zijn omgebouwd. "Zo lag er bijvoorbeeld een 183cc motorblok onder, terwijl op het kentekenbewijs 50cc stond aangegeven", meldt de politie maandag. De scooter is in beslag genomen en wordt vernietigd. Tegen de bestuurder worden meerdere processen-verbaal opgemaakt, onder meer voor zijn gevaarlijke rijgedrag. Zijn rijbewijs is ingenomen omdat hij veel te hard reed. De jongen bleek daarnaast pas kort geleden zijn rijbewijs B te hebben gehaald. Hij had deze nog niet eens aangevraagd. "Omdat zijn rijbewijs nu ingevorderd is, kan hij ook geen nieuw rijbewijs aanvragen en zal hij moeten wachten tot hij deze weer terug krijgt."