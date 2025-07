Daags na de Tour steeds moeilijker om te organiseren: 'Kosten verdubbeld'

Al bijna vijftig jaar weet de organisatie van Daags na de Tour grote wielernamen naar Boxmeer te halen. In 2026 is het groot feest, want dan is de vijftigste editie van het evenement. Maar terwijl Thymen Arensman met een kleine voorsprong als eerste over de finish schiet, maakt voorzitter Pierre Hermans zich zorgen over het voortbestaan van Daags na de Tour: "Het wordt steeds moeilijker om zo'n groot criterium te organiseren."

Toen Pierre Hermans begon als voorzitter van Daags na de Tour waren er in heel Nederland nog zo'n vijftig wielercriteria. Inmiddels zijn het er volgens de 'rondebaas' nog maar dertien. “Hoe het komt dat ze het zwaar hebben? Het gaat vaak over geld of bestuursleden, maar te weinig mensen praten over veiligheid. Terwijl dat juist steeds meer kost.”

Niet knibbelen aan de veiligheid

Vroeger was het simpel, zegt Hermans. “Dan spanden we een rood-wit lintje langs de weg, en klaar. Nu zijn er allerlei regels waar we aan moeten voldoen. En dat is goed hoor, want veiligheid is belangrijk. Maar het betekent ook dat de kosten daarvoor in een paar jaar zijn verdubbeld." En dus maakt de voorzitter zich wel een beetje zorgen over het voortbestaan van Daags na de Tour.

Toch wil hij daar niet op de veiligheid bezuinigen. “Je kunt misschien besparen op renners, door minder grote namen uit te nodigen. Maar aan de veiligheid mag natuurlijk niet geknibbeld worden", zegt Hermans stellig. "Als er dan wat misgaat, dan ben je aansprakelijk."

Vijftigste editie: Gele trui?

Hermans is optimistisch, maar realistisch. “Op dit moment gaat het goed met Daags na de Tour. We horen bij de criteriums die nog wel even blijven bestaan. Maar zeker weet je het nooit.” Eén ding weet hij wél zeker: zolang hij voorzitter is, blijft het evenement gratis. “Dat vind ik belangrijk. Ook de vijftigste editie, in 2026, blijft gewoon gratis toegankelijk.”

Voor die editie denkt hij nu al na over een bijzondere gast: "Ik wil de tourwinnaar", zegt hij grijnzend. "Als het te betalen is en als hij zelf wil, dan kunnen we dat volgend jaar wel geregeld krijgen", klinkt het veelbelovend.

Of het ook echt lukt om de man met de gele trui naar Boxmeer te krijgen weet hij nooit zeker. "Maar Daags na de Tour is er volgend jaar nog wel. We hebben nog wel wat vet op de botten."