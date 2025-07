Weer aanslag bij horecazaak waar al eerder explosies waren en geschoten is

Bij grillroom Sofram aan de Rembrandtgalerij in Roosendaal is maandagnacht weer een explosief ontploft. Het is al de zesde keer dat er bij deze zaak een aanslag is gepleegd.

De ontploffing vond rond halfvier 's nachts plaats. De enorme knal zou tot ver in de omgeving te horen zijn geweest. Bij de grillroom vonden al vijf keer eerder explosies plaats. Daarnaast is er een keer op het gebouw geschoten. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. 'Ik ben het slachtoffer en dan wordt mijn zaak gesloten'

Vanwege alle onrust besloot de gemeente al meerdere keren de zaak enige tijd te sluiten. Dit in de hoop dat de rust zou terugkeren aan de Rembrandtgalerij. De eigenaar baalde van deze maatregel.

"Ik ben het slachtoffer en dan wordt mijn zaak gesloten", verzuchtte Recep Çelik eind juni. "De zaak sluiten bleek ook geen oplossing, want de aanslagen gingen maar door. De gemeente en de politie hebben na alle gebeurtenissen ook extra veiligheidsmaatregelen genomen. Wat die precies zijn, kan Çelik niet zeggen. "Het is afwachten of de rust in de toekomst terugkeert." Burger Express

Roosendaal worstelt al een tijd met de veiligheid bij de Rembrandtgalerij. Eerder waren ook cafetaria Ceder en theehuis Cizbiz Köfte het slachtoffer van aanslagen. Bij de laatste aanslag op Cizbiz Köfte werd heel de voor- en achterpui uit de winkel geblazen. Inmiddels is deze zaak weg en is daar een Burger Express gevestigd. 'Situatie is heel lastig'

Burgemeester Mark Buijs noemde de situatie aan de Rembrandtgalerij begin juni al 'heel lastig'. "We zijn al jaren bezig met de veiligheid daar. Er hangen camera’s, maar dat houdt helaas niet iedereen tegen." Ook het feit dat de politie meer aanwezig is, lijkt vooralsnog weinig te helpen.

Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.

