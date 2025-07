Zwerfkat na halfjaar opgevangen: ‘Zo blij dat hij nu veilig is'

De zwerfkat die al een halfjaar door bewoners van de wijk Koolhof in Deurne van eten en drinken werd voorzien, is maandag opgehaald door een stichting die gespecialiseerd is in de opvang van katten. Eerder probeerden omwonenden zelf al verschillende keren het dier te vangen, maar dat liet de kat niet toe.

“Ik ben zo blij dat hij nu veilig is”, vertelt Yvonne van Bommel aan DMG Deurne. Ze was een van de mensen die zich ontfermden over de kater die sinds februari verbleef in de buurt van de Jumbo-supermarkt aan de Schelde. “De stichting die hem nu heeft meegenomen, is een gecertificeerde organisatie die veel ervaring heeft met dit soort gevallen. Ze hadden hem binnen een halfuur gevangen en hebben hem meteen een kuur gegeven tegen vlooien en hem ontwormd.”

"Je moet er niet aan denken dat dit tot de winter had geduurd."

Van Bommel maakte zich steeds meer zorgen over de kat, die ze al liefkozend de naam Jumbo had gegeven: “Nu zijn de temperaturen nog wel te doen voor zo’n dier om in de buitenlucht te verblijven, maar je moet er toch niet aan denken dat dit tot in de herfst of de winter had geduurd. Daarnaast was niet duidelijk of hij misschien ziektes onder de leden had.”

Daarom nam ze contact op met verschillende instanties, maar die gaven geen gehoor of vroegen Yvonne het dier te vangen. “Ik heb de laatste paar dagen zoveel gebeld om te proberen een oplossing te vinden. De dierenambulance die zich richt op de gemeente Deurne wilde wel een vangkooi plaatsen. Maar als die beschadigd raakte of zou worden meegenomen dan waren de kosten voor mij.”

De kat krijgt al een half jaar lang eten van buurtbewoners. (Foto: Yvonne van Bommel / DMG Deurne).

"Jumbo mag nu aansterken en even bekomen.”