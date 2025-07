Nacht van het Levenslied afgeblazen vanwege veiligheidsrisico's

De Nacht van het Levenslied in Waalwijk is op het laatste moment afgelast. De organisatie Welkom in Waalwijk voorziet te grote veiligheidsrisico's. Het muziekfeest zou plaatsvinden op 6 september.

Femke van Bree Geschreven door

"We begrijpen dat dit voor veel bezoekers een grote teleurstelling is", schrijft de organisatie in een bericht op Facebook. Het evenement trekt al jaren een groot publiek, maar volgens de organisatie is de veiligheid van bezoekers 'in geval van calamiteiten niet langer te waarborgen'.