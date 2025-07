Kat is brandweer te slim af: floep en weg

De brandweer is dinsdagochtend druk geweest met een kat die vastzat op het dak van een huis aan de David 't Kindtstraat in Breda. Een brandweerman wist het dier vanuit een hoogwerker te pakken, maar vervolgens glipte het dier uit zijn handen.

De kat rende terug het dak op, sprong op de grond en rende weg. Het dier is daarna niet meer gezien.

Vorige week had de brandweer ook al de handen vol aan een kat in Breda. Die kat zat vast in een boom aan de Terheijdenseweg. Uiteindelijk werd het dier door de brandweer uit de boom gehaald, al was daar wel een waterspuit voor nodig.