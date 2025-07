Frans Bauer en Django Wagner slaan handen ineen met nieuwe single

Frans Bauer en Django Wagner brengen samen een nieuwe single uit. Dat maakte het duo maandagmiddag bekend via Instagram. Het nummer 'Heb je genoeg genoten' verschijnt volgende week.

De samenwerking komt midden in een drukke periode voor de artiesten. Django Wagner staat op 22 september in een uitverkocht Carré. Frans Bauer trapt op 2 oktober zijn langste tour ooit af. Het eerste optreden van zijn tour ‘SOLO’ zal plaatsvinden in theater Markant, in Uden.

Op vrijdag 8 augustus zijn Frans en Django te gast in het radioprogramma Brabants Bont van Omroep Brabant.