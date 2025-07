Hier helpt een heuse vakantieweek ouderen door de saaie zomer

Voor veel senioren is de grote vakantie - en dan vooral de bouwvak - een dodelijk saaie periode. Familie is op vakantie waardoor ouderen minder bezoek krijgen van bijvoorbeeld kinderen en kleinkinderen en veel activiteiten liggen in deze periode stil. In Geffen hebben ze daar wat op gevonden: de Seniorenvakantieweek die nog tot en met zaterdag duurt.

Op de vraag of er een beetje sprake is van concurrentie bij het petanque, antwoordt een deelnemer volmondig 'ja'. "Dat gaat fel, hoor." Een andere vrouw weet niet goed wat ze anders had gedaan als er geen Seniorenvakantieweek was. "Dan hadden we op onze kamer moeten blijven zitten", grapt ze.

"Dit is hartstikke leuk voor al die oudere mensen", zegt een vrouw die staat te kijken bij het jeu de boules. "Iedereen doet gezellig mee en het weer is goed, wat wil je nog meer? Ze vinden het prachtig. Zie je de glimlach op al die gezichten? Behalve als ze verloren hebben natuurlijk, haha." Ook een man ziet het tafereel tevreden aan. "Zo zijn deze mensen weer eens in beweging en hebben ze contact met elkaar." De vrouw vult aan: "Dit is saamhorigheid, een dorpsgevoel. Dit is gewoon hartstikke goed!"

Tineke Willemse is een van de organisatoren van de Seniorenvakantieweek. "Mijn schoonmoeder woonde hier", vertelt ze bij de NOS. "Die was altijd aan het klagen dat er in de middelste week van de bouwvak helemaal niets te doen was in het dorp. Toen stond ik een keer bij de jeugdvakantieweek te kijken om de kleinkinderen daar op te halen en toen dacht ik: waarom kunnen we zoiets niet ook voor senioren organiseren?"

Ze snapte de kritiek van haar schoonmoeder namelijk wel. "In deze periode is het gewoon rustig. Het biljarten ligt stil, alle andere activiteiten ook. Alles is dicht en de kinderen en kleinkinderen van de senioren zijn op vakantie. Dan zitten deze oudere mensen echt heel de dag thuis." Zo'n Seniorenvakantieweek is dan een uitkomst. "Alleen al het feit dat vijftig mensen een zakje brood meenemen en dat hier gezamenlijk opeten, vinden ze al veel leuker dan alleen thuis zitten. Dit geeft mensen een beetje levenslust, een beetje plezier en aanspraak."