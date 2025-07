Attracties Efteling vallen soms uit door regionale elektriciteitsdip

De Efteling kampt de laatste tijd regelmatig met storingen en een van de oorzaken daarvan is een dip in het elektriciteitsnet. Op zonnige dagen verlaagt Enexis tijdelijk de spanning, om te voorkomen dat het stroomnet vol raakt. Maar soms ontstaat daardoor juist een tekort aan stroom. En zo kwam het de afgelopen maanden meerdere keren voor dat attracties in de Efteling uitvielen en ontruimd moesten worden.

Hoe vaak dit tot nu toe in de Efteling voor problemen heeft gezorgd, kan de woordvoerder niet zeggen. Het zou ‘een paar keer’ zijn voorgekomen. In een aantal gevallen ook op het moment dat er bezoekers in een attractie zaten, die er daardoor uitgehaald moesten worden.

Bij welke attracties dat is gebeurd, weet de woordvoerder niet. Maar ze benadrukt dat de veiligheid nooit in het gedrang is. “En ondersteboven in een attractie stilhangen, gebeurt sowieso nooit”, stelt ze gerust.

Afgelopen weekend was de nieuwe attractie Danse Macabre dicht. Dat lag volgens de woordvoerder niet aan problemen op het net. “Dat ging om een technische storing en dit zijn dus twee losstaande dingen”, geeft ze aan. Op vragen over de oorzaak van de technische storing gaat het attractiepark niet verder in.

Eerder liepen de bouw van Danse Macabre en het nieuwe hotel juist vertraging op door een tekort aan stroom: