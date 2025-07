Efteling kampt regelmatig met storingen door regionale spanningsdip

De Efteling kampt de laatste tijd regelmatig met storingen en een van de oorzaken daarvan is een dip in het elektriciteitsnet. Op zonnige dagen wordt de spanning automatisch verlaagd, om te voorkomen dat het stroomnet vol raakt. Maar soms ontstaat daardoor juist een tekort aan stroom. En zo kwam het de afgelopen maanden ook voor dat een attractie in de Efteling uitviel en ontruimd moest worden.

Hoe vaak dit tot nu toe in de Efteling voor problemen heeft gezorgd, kan de voorlichtster van het park niet zeggen. Het zou ‘een paar keer’ zijn voorgekomen. In een aantal gevallen ook op het moment dat er bezoekers in een attractie zaten, die er daardoor uitgehaald moesten worden.

Dat bevestigt een voorlichtster aan Omroep Brabant na berichtgeving van pretparksite Looopings . Op zonnige dagen wordt veel energie opgewekt met zonnepanelen. Om te zorgen dat iedereen die opgewekte energie kwijt kan, wordt de basisspanning verlaagd. "Dat gebeurt automatisch", legt een woordvoerder van Enexis uit. "Maar als er net op dat moment meer vraag naar stroom is, dan kan er even een spanningsdip ontstaan."

Later op de middag nuanceert ze dit. Er zou slechts een keer een attractie zijn stilgevallen door problemen met de stroom. "Meestal merken bezoekers er weinig van en is het alleen een lampje dat knippert", legt ze uit. "Het is ook maar één keer voorgekomen dat er daardoor een attractie ontruimd moest worden."

Ze benadrukt dat de veiligheid nooit in het gedrang is. “Het is vaak van heel korte duur. En ondersteboven in een attractie stilhangen, gebeurt sowieso nooit”, stelt ze gerust.

Danse Macabre

Afgelopen weekend was de nieuwe attractie Danse Macabre dicht. Dat lag volgens de woordvoerder niet aan problemen op het net. “Dat ging om een technische storing en dit zijn dus twee losstaande dingen”, geeft ze aan. Op vragen over de oorzaak van de technische storing gaat het attractiepark niet verder in.

Eerder liepen de bouw van Danse Macabre en het nieuwe hotel juist vertraging op door een tekort aan stroom: