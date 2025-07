Katje verbrand teruggevonden, crowdfunding biedt hoop na brand dierenopvang

Irene van Klinken uit Geldrop krijgt veel steun na de verwoestende brand die zaterdag haar dierenopvang op het Griekse eiland Kythira in de as legde. Anderen zijn drie of vier crowdfundingsacties gestart, waarmee dinsdag al zo’n 13.000 euro is opgehaald. Maar ondanks die steun is het verdriet groot. "Ik ben bang dat ik een heleboel dieren verloren ben. Die beestjes konden er niks aan doen, ze konden niet weg. Echt verschrikkelijk", vertelt ze geëmotioneerd.

Irene woont al achttien jaar op Kythira en bood in haar opvang onderdak aan zo’n driehonderd dieren waar mensen afstand van hadden gedaan. De brand verwoestte zaterdag een kwart van het eiland (284 km²). Haar hele dierenverblijf ging in vlammen op en bijna alle katten worden vermist. Ook een zeecontainer met spullen, een watertank, waterleidingen en al het dierenvoer kunnen als verloren beschouwd. "Tot aan de muur is het zwart en binnen is alleen maar as." Toen het vuur zondagmiddag opnieuw oplaaide, kwam ook het tweede verblijf met gehandicapte katjes in gevaar. "Andere mensen hebben de rennen opengezet zodat ze konden vluchten. Maar drie zijn zo zwaar gehandicapt dat ze niet zomaar weg konden." Ze mist nu nog twee blinde katten. "We zijn ze nog aan het zoeken, hebben eten neergezet en de deur staat open. Ik hoop dat ze er morgen weer zijn." Verbrand katje

Van de vermiste dieren bij het verbrande verblijf is geen enkel dier meer teruggekeerd. "Ik ben bang dat ik er een heleboel ben verloren." Van de 25 katten zag ze er nog zes rondlopen. "En ik heb een verbrand katje gevonden", vertelt ze geëmotioneerd.