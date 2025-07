Marianne Vos naar Roosendaal, oud-Tourwinnaar naar Chaam

Marianne Vos is maandag 4 augustus een van de publiekstrekkers bij wielercriterium Draai van de Kaai in Roosendaal. De Brabantse maakt momenteel indruk in de Tour de France Femmes, waar ze de gele trui draagt.

De organisatie van de Draai van de Kaai wilde de 38-jarige Vos graag vastleggen en is daar in geslaagd. Een dag na de finish in Frankrijk reist ze naar Roosendaal. "We zijn heel blij dat ze naar ons criterium komt, Marianne fietst hier graag", zegt de organisatie. Bij de vrouwen staat ook onder andere Nederlands kampioene Lorena Wiebes aan de start van het wielercriterium. Bij de mannen is Thymen Arensman, die maandagavond Daags na de Tour in Boxmeer won, een publiekslieveling.

Acht van Chaam

Op woensdag 30 juli staan wielertoppers aan de start van de Acht van Chaam. Met Jonathan Milan, de winnaar van de groene trui in de Tour de France, Nederlands kampioen Danny van Poppel en Europees kampioen Tim Merlier, die ook in Roosendaal gaat fietsen, zijn er drie toppers die al ja tegen de organisatie hebben gezegd. Ook Nederlandse profs Frank van den Broek en Pascal Eenkhoorn gaan de rondjes om de kerk fietsen. In Chaam komt ook Jan Janssen op het parcours. De winnaar van de Tour de France in 1968 geeft het startschot van de retrokoers, een van de wedstrijden voordat de profs starten.

Jan Janssen.