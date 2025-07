Stations opnieuw toneel van lawaaiprotest voor Gaza

Actiegroepen gaan donderdag opnieuw protesteren tegen de hongersnood in Gaza. Dit doen ze onder meer op de stations in Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg. Vorige week waren hier ook honderden mensen aanwezig om aandacht te vragen voor de erbarmelijke situatie in het gebied.

De actie is een landelijke 'sit-in'. Demonstranten zitten dan op de grond en maken zoveel mogelijk lawaai met meegebrachte pannen, potten, borden en lepels. 'Laten we lawaai maken met wat ze niet hebben: eten', schrijft de groep Den Bosch for Palestina op Instagram. Palestine Solidarity Tilburg (PST) schrijft: 'Afgelopen week gingen duizenden mensen naar centrale stations in heel Nederland. Deze week gaan we verder – luider, groter en meer verenigd. De hongerdood in Gaza is niet gestopt, dus wij ook niet.'

