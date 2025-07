Gemeente teleurgesteld in Nacht van het Levenslied: 'Heel erg jammer'

De gemeente Waalwijk reageert teleurgesteld op de afgelasting van de Nacht van het Levenslied. Ze zeggen dat het evenement zonder overleg met hen is afgeblazen, zogezegd vanwege veiligheidsrisico's. "Hierdoor wordt gedacht dat de bal bij de gemeente ligt en dat is niet het geval. Enige nuancering is daarom op zijn plek."

"We waren niet op de hoogte van dit besluit en ook de vergunning was nog niet aangevraagd", zegt het college van Waalwijk. Ze werden, naar eigen zeggen, verrast door het bericht en vinden het heel jammer. Doordat de organisatie van de Nacht van het Levenslied alles op de veiligheidsrisico's schuift, lijkt het namelijk ook deels de verantwoordelijkheid van de gemeente te zijn. Maar dat klopt volgens het college niet.

Volgens hen was meer aan de hand, zoals de vergunningaanvraag, personeel en geld. De gemeente zelf heeft hier geen rol in kunnen spelen, waardoor het college 'verrast' werd door het bericht. Ze vinden het erg jammer. Personeel en geld

Wel geeft de gemeente toe dat óók het waarborgen van de veiligheid, op een locatie als het Raadhuisplein, moeilijk ligt. "Maar het lijkt nu net alsof er in Waalwijk geen grote evenementen georganiseerd kunnen worden. In overleg en met samenwerking met de gemeente, kan dat gewoon nog steeds", zegt het college. De gemeente benadrukt hoe graag ze juist grotere evenementen naar de gemeente willen halen. Daarom vinden ze het extra jammer dat het evenement is afgelast.