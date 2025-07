Trucker weet brandende vrachtwagen aan de kant te krijgen, wegdek A17 kapot

Een vrachtwagen is dinsdagavond uitgebrand op de A17 bij Klundert. De chauffeur kon de vrachtwagen net na het BP-tankstation naast de weg zetten.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de cabine ging in vlammen op. De oplegger was leeg en is door een andere chauffeur van het bedrijf opgehaald.