Vechtpartij komt FC Den Bosch duur te staan: geen fans mee naar Arnhem

FC Den Bosch mag geen supporters meenemen naar de eerste uitwedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen, op vrijdag 15 augustus tegen Vitesse in Arnhem. Reden voor de straf zijn de ongeregeldheden die eind mei plaatsvonden na de halve finale van de play-offs om promotie tegen Telstar. De club krijgt ook een geldboete van de tuchtcommissie van de KNVB.

Direct na de wedstrijd Telstar-FC Den Bosch - die FC Den Bosch met 2-1 verloor - werd de sfeer in het stadion in Velsen-Zuid grimmig. Supporters van beide clubs stormden het veld op en gingen met elkaar op de vuist. Hierbij raakten twee mensen gewond. Een van hen werd zo hard geslagen dat hij tegen de grond ging en door ambulancepersoneel geholpen moest worden. De ander had geen medische zorg nodig.