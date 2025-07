Geparkeerde camper volledig uitgebrand, ook auto gaat in vlammen op

Een geparkeerde camper en auto zijn dinsdagnacht volledig uitgebrand aan de Achilleslaan in Breugel. De brand brak uit in de camper en sloeg later over naar de auto. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

De camper en auto stonden geparkeerd in parkeervakken naast de Achilleslaan. De melding van de brand kwam rond kwart voor vijf binnen bij de brandweer.

Toen de brandweer arriveerde in de Achilleslaan was de brand in de camper al uitslaand. Omdat er gasflessen in de camper stonden moest de brandweer ‘terughoudend optreden’ om veilig te werk te kunnen gaan. De auto naast de camper was niet meer te redden. Er vielen geen gewonden. Het is nog onduidelijk of gas een rol heeft gespeeld bij de brand. Ook andere voertuigen die dicht bij de camper stonden zouden volgens de brandweer zijn beschadigd. Om hoeveel beschadigde voertuigen het precies gaat is onduidelijk.