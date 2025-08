Nikki vond ondanks autisme haar droombaan in dierenpark

Nikki Donders (29) uit Best liep tijdens haar opleiding dierverzorging helemaal vast. Vanwege haar autisme viel ze uit en haalde ze haar diploma niet. Haar droom om met dieren te werken viel in duigen. Na intensieve begeleiding heeft ze toch een plek kunnen vinden om aan de slag te gaan in dierenpark BestZOO. “Ik had niet gedacht dat ik in een echte dierentuin kon gaan werken.”

“Ik heb altijd al iets met dieren gehad. Ik heb thuis ook een tamme rat. Knaagdieren vind ik zó leuk. Ze zijn grappig en slim”, zegt ze. Nikki deed de opleiding dierverzorging in Eindhoven maar viel uit. Ze heeft autisme en heeft moeite om prikkels te verwerken. Gevaarlijke roofdieren

“Ik ben toen naar Best verhuisd en ik wilde heel graag weer met dieren aan de slag. Dieren zijn voorspelbaarder dan mensen. Dat vind ik wel fijn. Via via hoorde ik dat Best ZOO ook dagbesteding aanbood. Ik zocht een plek om sociale contacten op te doen en weer lekker bezig te zijn. Dat dit ook in een dierentuin kon had ik niet durven dromen”, zegt ze.

BestZOO in Best biedt, net als sommige andere dierentuinen zoals ZieZoo in Volkel en Eindhoven Zoo, dagbesteding aan. Niet elke dierentuin biedt dit aan want er is speciale begeleiding nodig en werken met dieren kent ook verantwoordelijkheden.

Nikki vindt het geweldig dat ze bijzondere dieren van dichtbij mag verzorgen (foto: Floor Foole).

“We laten onze deelnemers niet met de roofdieren werken. Dat is te gevaarlijk dus dat kan niet. We hebben hier jaguars en panters bijvoorbeeld dus daar blijven ze ver van, dat is alleen voor de gediplomeerde verzorgers”, zegt Ronald Putmans. Hij is de begeleider van Nikki. Iedere dag dat ze in het park is kijkt Nikki ook hoe het met dieren gaat. “Ik kijk hoe ze bewegen en hoe ze zich gedragen. Sommige dieren zijn lui, maar dat zijn wij ook wel eens! Ze hebben allemaal een eigen karakter. Er zijn zoveel coole dieren zoals bijvoorbeeld de hoornraaf. Ook zijn er met regelmaat jonge dieren, nu zijn er bijvoorbeeld drie jonge Sri Lanka panters geboren. Dat is toch fantastisch, die zie ik dan gewoon groot worden.”

Nikki en begeleider Ronald in BestZOO (foto: Floor Foole).