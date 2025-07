Jamie Kames ziet relatie met Steven Kazàn na 14 jaar stranden

Na een relatie van veertien jaar gaan goochelaar Steven Kazàn (40) en zijn vrouw Jamie Kames (31) uit elkaar. Dat melden de twee dinsdag op Instagram. De Eindhovense Kames is de manager van Kazàn en speelt regelmatig mee in zijn theatershows. Al zal daar volgens het tweetal niks aan veranderen.

Kazàn en Kames trouwden in 2013 en hebben samen een zoon. Nu hebben ze besloten een punt te zetten achter hun relatie. Waarom is niet duidelijk.

"Een keuze die we - ondanks dat het ons verdrietig maakt - uit liefde hebben gemaakt", schrijven ze. "We houden nog steeds veel van elkaar en dachten dat we samen oud zouden worden, maar het leven loopt soms anders dan je verwacht."

Zakelijke samenwerking blijft

De Eindhovense zou eerst geneeskunde gaan studeren, maar toen ze Kazàn ontmoette besloot ze zijn manager te worden.

Op zakelijk gebied verandert er volgens het tweetal dus niets: "Samen zullen we nog steeds met veel plezier (heul veel) theatershows spelen, Jamie zal het management blijven doen en je ziet ons gewoon nog als duo op tv."

Het koppel vraagt ook om het gezin de ruimte te geven de scheiding 'een plekje te kunnen geven'.