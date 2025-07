Middenvelder Nassoh gaat naar NAC en ziet wens in vervulling gaan

NAC Breda neemt Mohamed Nassoh over van Sparta Rotterdam. De 22-jarige middenvelder ondertekent een contract voor vier seizoenen in Breda. Nassoh is de zesde nieuweling in de selectie van NAC voor het komende seizoen.

'Per se naar NAC'

Technisch directeur van NAC, Peter Maas, is enthousiast over de transfer. “Ondanks dat hij in de voorbereiding bij Sparta Rotterdam vrijwel alles speelde, wilde Nassoh per se naar NAC. Mede daarom hielden wij de poot stijf en zijn we de laatste maand vol voor zijn komst blijven gaan. Met Nassoh halen we een zeer talentvolle, vaardige en creatieve aanvallende middenvelder in huis. Wij zijn heel blij dat de transfer nu rond is.”

Gerard Nijkamp, technisch directeur van Sparta, sluit zich daarbij aan. "Voor Mo was het al snel duidelijk dat hij deze stap wilde maken, waarbij wij ervoor openstonden om hier onder voorwaarden aan mee te werken. Vervolgens was het aan de clubs om eruit te komen, iets wat lang heeft geduurd, maar uiteindelijk wel is gelukt."