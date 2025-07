Mantelzorgers over De Leyhoeve: ‘Zorg verslechtert, personeel haakt af’

De Mantelzorgraad, een belangengroep voor mantelzorgers bij De Leyhoeve in Tilburg, herkent het beeld dat wordt geschetst van de slechte omstandigheden bij de zorginstelling. Dinsdag trok Monique Ketelaars aan de bel, omdat de omstandigheden voor haar ouders op de zorgafdeling van Woonlandschap De Leyhoeve zorgelijk zijn. Volgens leden van de Mantelzorgersraad staat het verhaal van Monique niet op zichzelf. Bij Omroep Brabant meldden zich bovendien verschillende familieleden van (oud-)bewoners van De Leyhoeve, omdat ze zich in het verhaal van Ketelaars herkennen. "Het is er de afgelopen tijd alleen maar slechter geworden."

De bestuurder van Woonlandschap De Leyhoeve heeft in een schriftelijke reactie laten weten dit verhaal over Ketelaars 'zeer te betreuren'. Ze wil niet ingaan op de situatie van Ketelaars en zegt dat die intern is behandeld. Maar het verhaal van Ketelaars staat niet op zichzelf. Nadat zij haar verhaal deed, kreeg Omroep Brabant berichten van verschillende familieleden van (oud-)bewoners die zeiden haar verhaal te herkennen. Ook de Mantelzorgersraad, een groep die opkomt voor mantelzorgers bij De Leyhoeve, zegt dat er vele verhalen zijn zoals die van Ketelaars. "Wat zij vertelde, is daar dagelijks aan de hand", vertelt een woordvoerder namens de Mantelzorgersraad. Inspectierapport uit 2024

Hoewel de bestuurder niet inhoudelijk wil reageren op het verhaal van Ketelaars, spreekt zij zich wel uit over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) uit augustus 2024. Daarin staat onder meer dat de locatie in Tilburg niet voldeed aan zeven van de vijftien getoetste onderdelen. Zo zijn er structurele personeelstekorten en ontbreekt het aan deskundigheid. De bestuurder van De Leyhoeve vindt het jammer dat er wordt gekeken naar dat rapport, omdat de verbeterpunten die daarin stonden sindsdien 'serieus zijn opgepakt'. "We betreuren het dan ook dat er in dit artikel niet wordt ingegaan op de inmiddels gerealiseerde verbeteringen en daarmee een eenzijdig beeld geeft." Welke verbeteringen De Leyhoeve precies heeft doorgevoerd, blijft onduidelijk.

De Leyhoeve benoemt ook last te hebben van de krapte op de arbeidsmarkt. "Maar met een andere manier van werken, zoals de vorming van meer kleinere teams en verbetering van de aansturing en het toepassen van functiedifferentiatie hebben we flinke stappen gezet in de goede richting." Geen betaalde overuren meer

Volgens de Mantelzorgersraad is er sinds het inspectierapport uit 2024 nauwelijks verbeterd. De Mantelzorgersraad wordt niet officieel erkend door de zorginstelling, maar zit wel om de twee maanden samen met de leiding van De Leyhoeve aan tafel om te bespreken wat er volgens hen moet verbeteren. "Twee maanden geleden hebben we nog om tafel gezeten met de zorgmanager en de directeur", vertelt de woordvoerder. "We vroegen wat er was verbeterd sinds dat inspectierapport uit 2024. De zorgmanager kende het rapport zelfs niet." De veranderingen die wel zijn doorgevoerd, zijn volgens de woordvoerder vooral in het nadeel van medewerkers en cliënten geweest. "De uren van personeelsleden zijn ingekort van diensten van acht naar zes uur. Ze mogen ook geen betaalde overuren meer maken. Maar als er 's avonds nog mensen niet in bed liggen, dan kunnen ze die natuurlijk niet zomaar aan hun lot overlaten omdat hun dienst voorbij is." "Daarnaast was er op de huiskamer altijd een overlap van 2,5 uur tussen twee medewerkers, zodat er ruimte was om bewoners even mee naar buiten te nemen of een activiteit met ze te doen. Die overlap is teruggebracht naar 15 minuten, waardoor bewoners ook bijna niet meer buiten komen", somt de woordvoerder op. Het zorgt er volgens de woordvoerder voor dat veel personeelsleden afgelopen tijd zijn vertrokken. Ook met de verbeterpunten en ideeën die de raad meegeeft, wordt volgens de mantelzorgraad al jaren niets gedaan. "Ik wil benadrukken dat dit niet aan de zorgmedewerkers ligt. Zij doen alles wat ze kunnen. Dat er nog mensen overeind blijven, verbaast ons."

Geheimhoudingsplicht Oud-medewerkers en vrijwilligers durven volgens de raad niet openlijk over De Leyhoeve te praten, omdat dat hen duur kan komen te staan. In een opgestelde vrijwilligersovereenkomst uit 2024 is te lezen dat er moet worden getekend voor geheimhouding. "Zowel de vrijwilliger als De Leyhoeve zullen zich niet negatief uitlaten over elkaar, noch over medewerkers, collega's en management/directie", zo valt er te lezen. Doen ze dit wel, dan krijgen ze een boete van 500 euro per overtreding en 100 euro extra voor 'elke dag dat de overtreding voortduurt'.