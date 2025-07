Aangereden politiepaard hervat voorzichtig het werk

De politiepaarden die vorige week woensdag in Den Bosch werden aangereden, zijn aan de beterende hand. Het bruine paard dat een paar schrammetjes opliep mag het werk inmiddels voorzichtig weer gaan opbouwen. Ook de schimmel, die licht geraakt werd, loopt weer goed. Dat meldt de politie.

De 50-jarige automobilist uit Sint-Michielsgestel mag de rechtszaak thuis afwachten. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, doorrijden na een ongeval, rijden onder invloed en het beledigen van een agent. Zijn bestelbus was in beslag genomen.

Kreupel Volgens de politie zou de man zich beledigend hebben uitgelaten richting de politieruiters van de Landelijke Eenheid. Toen hij daarop werd aangesproken, stapte hij in zijn voertuig en reed vervolgens in op de paarden. Daarna ging hij er met hoge snelheid vandoor. Niet veel later werd hij alsnog thuis aangehouden.

Een van de agenten viel door de botsing van het paard en raakte lichtgewond. De schimmel liep daarna even kreupel. Volgens de politie had het incident "heel anders af kunnen lopen".

Behandeling

Ook voor omstanders was de aanrijding indrukwekkend. Robbie Blikman, beveiliger van coffeeshop Meetpoint aan de Hinthamerstraat, was getuige: “Hij reed achteruit en als een gek op die politiepaarden in. Het was best een klap.”

De verdachte moet tot aan de rechtszaak beschikbaar blijven voor politie en reclassering. Daarnaast is hij verplicht een behandeling te volgen, waar hij al voor het incident mee was begonnen. Om wat voor behandeling het gaat, is niet bekendgemaakt.