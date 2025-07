Spookauto houdt al jaar lang een parkeerplek bezet: ‘Wegslepen is diefstal’

Bierflesjes, verpakkingen en een paar schoenen. Nee, de Ford Focus op de parking aan de Belcrumweg in Breda is geen fraai beeld. Een doorn in het oog van winkeliers. Maar wegslepen? Dat ligt ingewikkeld.

Het onkruid groeit centimeters hoog langs de wielen, die onderhand zo plat zijn als een dubbeltje. De auto is vies, met vogelpoep en stof, en de bestuurdersstoel ligt plat naar achteren. “Er slaapt een dakloze man in”, vertelt Hans, die net klaar is met werken bij een autoverhuurbedrijf Mabi. Zijn auto staat op de parkeerplaats, schuin tegenover de spookwagen. En het is hem een doorn in het oog. “Het staat hier zo vaak zó vol. En als ik mijn auto hier langer dan een dag laat staan, krijg ik een boete. Waarom geldt dat voor deze auto dan niet?”, zegt hij. Elke dag is het voor de werknemers strijden om een parkeerplekje. De Belcrumweg is populair. “Zeker als er een drukke rechtszaak is bij de rechtbank, dan staat het hier helemaal vol. Dat maakt het nog frustrerender dat deze auto al een jaar een plek bezet houdt.”

Twee weken geleden kwam de politie op bezoek, maar de consequenties waren teleurstellend. “Ik dacht dat-ie nu wel weggesleept zou worden. Maar hij staat er nog steeds.” In Helmond werd een buurt vorig jaar helemaal gek van een verwaarloosde auto:

Zoals bij zo veel spookauto’s, ligt het wegslepen juridisch erg ingewikkeld. Het parkeerterrein hoort in dit geval bij de nabijgelegen Jumbo-supermarkt, maar die huurt het op haar beurt weer van een onderhoudsbedrijf. “Wegslepen? Dat is diefstal”, legt filiaalmanager Raoul van den Brand uit. “En bovendien, waar moet ik hem laten?” Hij legt uit dat de auto nog steeds iemands eigendom is. Zelfs al is-ie al een jaar onbemand, zijn de Franse kentekenplaten eraf getrokken en mag het een wonder heten als de auto nog start. Met verslepen zadel je bovendien weer iemand anders met het probleem op. “Ik kan hem wel hier op straat zetten, maar dat is ook geen doen.” Dus blijft-ie, tot nu toe, staan. “Wil jij hem anders hebben?”, grapt de filiaalmanager. Een echte oplossing is nog niet gevonden. Het filiaal is met Jumbo zelf en met het parkeerbedrijf in gesprek. Tot daar een oplossing uit rolt, blijft de wagen staan. “Terwijl we juist zo ons best doen om de parkeerplaats netjes en schoon te houden, dan is zo’n auto een doorn in je oog.”