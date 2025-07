Marianne Vos verliest opnieuw gele trui in Tour de France Femmes

Marianne Vos is opnieuw de gele trui in de Tour de France Femmes verloren. De wielrenster uit Babyloniënbroek kon woensdag op de laatste heuvel voor de finish het tempo van de favorieten niet meer bijbenen.

Het is de tweede keer deze editie dat de 38-jarige renster haar gele trui verliest. Afgelopen zondag moest ze die al afstaan aan Kim Le Court uit Mauritanië, die nu opnieuw toesloeg en het klassement leidt. De renster van Team Visma | Lease a Bike had het geel sinds twee dagen weer om haar schouders.

De etappe van Chasseneuil-du-Poitou naar Guéret kwam pas echt op gang in de slotfase, met drie beklimmingen in de laatste veertig kilometer. Een vroege kopgroep had lange tijd een voorsprong van ruim vier minuten, maar werd nog vóór de slotklim teruggepakt.

Versnelling

Op de laatste helling plaatste Demi Vollering een versnelling die Vos niet kon beantwoorden. De groep van zeven favorieten reed vervolgens weg. Vos finishte 33 seconden achter etappewinnares Kim Le Court. Dat kostte haar vijf plaatsen in het algemeen klassement.

De Tour wordt donderdag vervolgd met een lastige zesde etappe met beklimmingen van de eerste en tweede categorie. De vrouweneditie duurt nog tot en met zondag.