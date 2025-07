Sofie en Maud willen op de foto met alle honderd grenspalen in Brabant

Wat begon als een uitje tegen de verveling in coronatijd, is uitgegroeid tot een missie. Sofie Peters uit Vessem en Maud Kokken uit Lage Mierde zijn in de ban van grenspalen. Sinds 2019 struinen ze de Brabantse grens met België af, op zoek naar alle honderd grenspalen die daar te vinden zijn. “We hebben al 90 grenspalen gevonden. Vandaag gaan we voor nummer 91.”

Vandaag zoeken de vriendinnen naar grenspaal 185 in natuurgebied Plateaux-Hageven bij Bergeijk. Het vinden van zo’n paal is niet altijd even makkelijk, vertelt Sofie: “Soms staan ze op moeilijk bereikbare plekken, of op privéterrein. Als we het ècht niet kunnen vinden, vragen we het weleens aan mensen die we tegenkomen. Die kijken ons dan weleens raar aan en vragen: wàt zijn jullie aan het doen?”

Tijdens de wandeltochten komen de meiden van alles tegen: van uitgestrekte natuurgebieden tot historische monumenten. “Soms kom je echt bijzondere dingen tegen, zoals de dodendraad uit de Eerste Wereldoorlog. Daar zagen we het prikkeldraad en de huisjes waar soldaten de wacht hielden en op mensen schoten als ze over de grens gingen”, vertelt Maud. “Geschiedenis was vroeger écht niet mijn favoriete vak, maar hier langs de grens wordt het ineens zo tastbaar”, vult Sofie aan.