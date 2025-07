Bier en topsport kunnen niet zonder elkaar in dit wielerdorp

Heel veel bier en topsport, het zijn twee uitersten. Toch zijn de (alcoholische) versnaperingen cruciaal voor wielercriterium Acht van Chaam. Daarom zanger Django Wagner op het podium van Chaam net zo belangrijk als groene truiwinnaar Jonathan Milan op de weg. "Financieel is het festival noodzakelijk om dit evenement te kunnen blijven organiseren", zegt Ellen de Roover van de organisatie.

Bij de Nacht van Chaam op dinsdagavond werd er op het evenemententerrein weinig gepraat over wielerhelden. Het ging om feesten en was een grote reünie voor inwoners van Chaam en omgeving. Woensdagmiddag werd het feest voorgezet, met in de avond Django Wagner en La Fuente als bekendste artiesten. "En allemaal gratis om te zien, waar kan dat nog. Toen we jaren terug entree vroegen, merkten we dat de bezoekersaantallen terugliepen. Daar zijn we vol overtuiging vanaf gestapt", zegt Ellen de Roover.

Ellen de Roover van de organisatie van Acht van Chaam (foto: Leon Voskamp).

"Van iedere consumptie gaat er een gedeelte naar het organiserende comité van dit criterium. Dat geld is erg welkom, want de kosten nemen toe. Op het gebied van veiligheid bijvoorbeeld, maar ook om goede renners hierheen te halen. De salarissen van de toppers zijn gestegen en wielrenners zijn vaak van huis, dus het is steeds moeilijker om ze te overtuigen. Gelukkig is het ons dit jaar bij de 85ste editie weer gelukt om mooie namen naar Chaam te halen."

Fenne en haar broer Dex uit Steenbergen en fietsvriend Liam uit Hoeven (foto: Leon Voskamp).

Bij de Acht van Chaam, ooit genoemd omdat het parcours op een 8 leek, was het woensdagmiddag al vroeg gezellig druk langs het parcours. Zoals door Fenne en haar broer Dex uit Steenbergen en fietsvriend Liam uit Hoeven. "Ja, het is heel mooi om die bekende wielrenners in het echt te zien", zegt Dex die opvallend veel over de wielrenners blijkt te weten. "Ik vind het leuk om erover te lezen." Iets verderop geniet Fon Verhoeven uit Gilze van een biertje. "Wie er gaat winnen? Ik denk Joop Zoetemelk", terwijl zijn vrienden in de lach schieten. "Dit parcours ligt 'm wel. Vooral die bergen halverwege." En zo zijn er meer bezoekers die vooral voor de gezelligheid komen, waarbij het wielrennen op plek twee staat. "De Nacht van Chaam was zo gezellig. Nu starten we rustig op, maar de avond is nog lang", roept een schorre Henk uit Chaam.

Lambert van der Wiel uit Berlicum (foto: Leon Voskamp),

Zonder bier, maar met een gele trui om zijn schouders is Lambert van de Wiel klaar om zijn kilometers te gaan fietsen. De 82-jarige Berlicummer van de groep 'op z'n retour' doet mee met de retrokoers. Dat doet hij niet op een moderne racefiets, maar op een oude stalen. "Ik heb er zoveel thuis staan, maar deze past perfect bij de koers." Wielrennen blijkt zijn grootste passie te zijn. "Ik heb 54 jaar wedstrijden gereden en mooie resultaten behaald. De sport heeft me zoveel plezier bezorgd. Leuk om ook in Chaam van start te gaan, een geweldig evenement."