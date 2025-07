Verdwaalde das zorgt voor veel tumult, beestje zit onder de teken

In een woonwijk in Helvoirt heeft een das de buurt woensdag flink bezig gehouden. Het dier werd in de ochtend ontdekt toen het vastzat in een hek. De hond van een bewoner sloeg aan op geritsel in de tuin. Daarna is het beestje met veel tumult gevangen door de buurt.

Nadat het dier in de tuin in de ochtend werd gevonden, werd het dier nog vrijgelaten. Maar later op de dag werd de das opnieuw gespot, nu gewond onder een auto.

De Dassenwerkgroep Brabant werd ingeschakeld om de das mee te nemen. Een medewerkster van de stichting gaf aan dat de das verzwakt was en schaafwonden had, vermoedelijk doordat de das vastzat in het hekwerk. Verdwaald

De das bleek ook onder de teken te zitten, wat erop wijst dat het dier langere tijd alleen heeft geleefd. Normaal gesproken verzorgen dassen elkaar om teken op moeilijke plekken weg te halen. Mogelijk is het dier verdwaald geraakt en zo in de woonwijk in Helvoirt terechtgekomen. De stichting had vorige week zaterdag ook al een melding ontvangen van een das in de wijk. Toen werd het dier niet gevonden. De das is overgebracht naar wildopvang Avolare in Doorwerth, net buiten Brabant, waar het zal worden behandeld. Na herstel zal het dasje terug worden uitgezet in de natuur. Voetbal

Bij Voetbalvereniging Helvoirt, die trouwens wordt gesponsord door DAS Bouwsystemen, zullen ze opgelucht ademhalen: op velden van de club werd afgelopen tijd meerdere keren schade aangericht door vermoedelijk een das.

De stichting helpt (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

Ook bewoners helpen mee (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).