Ruim drie kwartier vertraging op A2 na ongeluk

Op de A2 is in de richting van Eindhoven naar Maastricht een ongeluk gebeurd. De weg ligt bezaaid met brokstukken en tussen Valkenswaard en Maarheeze werd de weg daarom afgesloten. Automobilisten moeten rekening houden met ruim drie kwartier vertraging. Sinds negen uur is er weer een rijstrook vrijgegeven.

Het wegdek wordt schoongemaakt en de berger is onderweg om de auto's mee te nemen. Verkeer richting Maastricht wordt vanaf knooppunt Leenderheide omgeleid. Omrijden kan via de A67 en A73. Het is onduidelijk hoe lang de weg dicht blijft.