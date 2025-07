1,5 miljard voor aanpak snelwegen verdampt: frustratie op provinciehuis

De afgelopen jaren heeft de landelijke overheid voor meer dan 1,5 miljard euro bezuinigd op Brabantse snelwegprojecten. Van de toegezegde 2,5 miljard euro voor zeven snelwegprojecten in onze provincie, is inmiddels meer dan 1,5 miljard weer weggehaald. En er is geen garantie dat dat geld ooit nog terugkomt. De provincie is daar absoluut niet blij mee en vreest grote gevolgen voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. "De geloofwaardigheid van het Rijk staat echt onder druk", stelt verkeersgedeputeerde Stijn Smeulders (PvdA).

Smeulders is absoluut niet te spreken over de houding van de landelijke overheid: "Is Den Haag nog wel een betrouwbare partner als je zó vaak je afspraken niet nakomt?", vraagt hij zich af. "Dat een project niet kan worden uitgevoerd in relatie tot stikstof snappen we, het weghalen van de budgetten snappen we niet."

Hij hoopt dat een volgend kabinet alsnog fors gaat investeren. "Om de drukte in Brabant écht aan te pakken, hebben we het Rijk nodig. Het is frustrerend om te zien dat er in Den Haag tot nu toe zo weinig beweging zit. We roepen een nieuw kabinet op daar verandering in te brengen.”